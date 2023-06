Clementino, infortunio sul palco: come sta ora il rapper di Cimitile

Il rapper Clementino, durante un live, ha dovuto fermare lo show per qualche minuto a causa di un infortunio sul palco.

Buone notizie per il rapper originario di Cimitile, il ginocchio ha solamente subito una distorsione, ma pare non sia nulla di più grave. L’infortunio è avvenuto proprio durante il live a Piedimonte Matese, mentre saltava, ballava e cantava con i fan. Clementino ha subito sentito dolore al ginocchio, ma nonostante questo ha terminato lo show come da programma. Subito dopo ci sono stati gli accertamenti per il rapper che dai suoi profili social tira un sospiro di sollievo e informa i fan dell’accaduto. Si mostra con le stampelle e rassicura tutti, raccontando di come si tratti soltanto di una botta da trattare con una bella dose di fisioterapia.

Nessuno show rimandato, dunque, per il rapper che il prossimo 23 giugno si esibirà nuovamente live a Scampia.