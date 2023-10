Acerra prega per i fratellini in Terapia Intensiva e per i loro genitori morti nello schianto: l’altro conducente aveva preso coca

Acerra. La città di Acerra prega per i due fratellini in Terapia Intensiva dopo l’incidente che è costato la vita ai loro genitori, Pellegrino Losco, per tutti Rino, 66 anni, ex impiegato nella pubblica amministrazione, da un anno in pensione e Rachele Iannone, 45 anni, conosciuta come Lina.

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica alla periferia del centro abitato di Acerra, in via Volturno. La Fiat 600 su cui viaggiava la famiglia, del posto, si è scontrata per cause in corso di accertamento, intorno alle 4, con una Opel Astra che procedeva nel senso opposto di marcia. Per i genitori non c’è stato niente da fare, mentre i figli di 3 e 7 anni, sono ricoverati in condizioni gravi, in terapia intensiva, all’ospedale Santobono di Napoli. Il conducente dell’altra automobile, un quarantenne, è stato sottoposto al drug test e, secondo quanto si è appreso, sarebbe risultato positivo.

E’ indagato per omicidio stradale: è stato fermato dopo essersi costituito.