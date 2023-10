Ladri vanno a rubare a casa di due carabinieri, uno bloccato da padre e figlio

Era in tarda serata quando un uomo, ieri, tornando a casa sente dei rumori provenire dalla sua abitazione di Arzano. L’uomo in questione, però, è un ex brigadiere dei Carabinieri che con suo figlio, anche lui militare, decide di entrare per provare a fermare i ladri proprio nel bel mezzo dell’azione.

Insieme, dopo una colluttazione durata per qualche minuto, padre e figlio riescono a fermare uno dei tre topi d’appartamento, mentre gli altri due sono purtroppo scappati con un bottino di contanti e gioielli. All’arrivo dei Carabinieri, il malvivente è stato consegnato alla giustizia. Si tratta di un uomo di 52 anni del posto già largamente noto alle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini attualmente per conoscere i nomi dei complici.