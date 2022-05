Acerra, fiamme nell’autonoleggio del quartiere Gescal

ACERRA – Fiamme stanotte nella zona delle palazzine Gescal. Un rogo è divampato infatti all’interno di una rivendita di auto a noleggio sita tra via Bruno Buozzi e via Volturno.

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti all’angolo tra via Bruno Buozzi enell’autonoleggio Pancar, dove si era sviluppato un incendio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Acerra e della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.