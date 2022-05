Portici, centrodestra unito: il docente Mori è il nuovo candidato

In attesa delle elezioni comunali, a Portici si sono finalmente delineate le diverse vie intraprese dai partiti dopo alcuni mesi di stallo.

Forza Italia, Lega, Udc e Fratelli d’Italia, dopo mesi di discussioni e polemiche che hanno bloccato difatti l’intera campagna elettorale, hanno deciso di unire le forze e presentare un solo candidato a sindaco. Si tratta di Mauro Mori, docente universitario che ha riunito l’intero centro-destra e che sfiderà il sindaco uscente Enzo Cuomo, candidato da Pd, Portici Viva e diverse liste civiche, e Aldo Agnello che rappresenta la sinistra con 4 liste.

Una coalizione, quella del centrodestra, portata avanti con fierezza da Fratelli d’Italia (partito di Mori e) che ha permesso di continuare in modo più rapido la campagna elettorale dopo una profonda paralisi iniziale in cui diversi politici avrebbero voluto candidarsi senza però ricevere l’appoggio del proprio partito o della coalizione già in atto.