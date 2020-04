Un carico di 20mila mascherine, destinato alla Città metropolitana di Napoli è partito da Chengdu, la città che ospita l’Eu-China, il Salone che ogni anno, nel mese di ottobre, mette in contatto le realtà imprenditoriali europee con quelle del gigante asiatico. All’edizione 2019 di Eu-China ha preso parte anche il vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Francesco Iovino, che ha costituito la rappresentanza istituzionale di una delegazione che annoverava imprese ed operatori economici dell’area metropolitana partenopea. Lo scorso 25 febbraio, alcuni rappresentati della Cina sarebbero dovuti essere ricevuti per un tavolo bilaterale a Palazzo Matteotti, ma l’incontro fu rimandato a causa dell’esplosione del Covid-19. “Voglio esprimere – scrive Lin Li, direttrice del distretto di Wuhou della città di Chengdu, che si trova nella provincia del Sichuan – l’amicizia della nostra comunità ai cittadini dell’area metropolitana di Napoli. Abbiamo instaurato, nell’ottobre scorso, relazioni amichevoli, e di fronte all’epidemia, il distretto di Wuhou vuole offrire il suo contributo per aiutarvi a superare questo momento di difficoltà, malgrado qui in Cina stiamo ancora compiendo ogni sforzo per combattere l’epidemia. Il virus è il nemico comune dell’umanità e dobbiamo combatterlo insieme. Un vecchio detto cinese dice che l’unione fa la forza. Confidiamo – conclude Li – che la nostra amicizia possa essere rinsaldata in questo sforzo congiunto contro l’epidemia e che, quando tutto sarà passato, possano riprendere gli scambi e la cooperazione tra le due città”. Iovino ha definito “encomiabile” il gesto, reso “ancor più nobile perché arriva da una popolazione che ancora lotta contro il terribile virus”.

( Fonte foto: rete internet)