Acerra corre verso nuovo Parco e Palasport: Piatto convoca già il Consiglio

Acerra. Due opere chiave per la futura vivibilità di Acerra e di due quartieri popolosi giungono alla fase decisiva prima della realizzazione.

Il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto ha fissato per venerdì 29 ottobre alle 9 in prima convocazione in modalità mista ReVote-presenza (martedì 3 novembre alle 9 è prevista l’eventuale seconda) la seduta del civico consesso nel corso della quale si discuterà dei due progetti. All’ordine del giorno ci sono, infatti, il punto relativo ai lavori di realizzazione di Parco Akeru, il parco ecosostenibile che sorgerà in località Lupara e il progetto per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport di via Grazia Deledda. Le nuove opere cambieranno in meglio la vivibilità di due quartieri popolosi come il rione Madonnella e il rione Gescal ma andranno anche ad incidere sull’intera popolazione.

“Dopo la riunione di stamattina, presenti il sindaco e i capigruppo consiliari, che ringrazio, ho provveduto a convocare il Consiglio comunale per importanti atti per la città, tra i quali il completamento degli atti urbanistici e finanziari per la realizzazione di un nuovo parco ecosostenibile (tra via Mulino Vecchio e quartiere Madonnella) e di un nuovo Palazzetto dello Sport (in via Deledda). Sono due opere decisive per la vivibilità non solo di due quartieri chiave ma dell’intera comunità acerrana” ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto.