Cisterna, giunta fa discutere già alla prima seduta: “Deleghe troppo pesanti ai consiglieri”

Giovedì 21 ottobre 2021 presso il centro sociale sito al parco “E. De Nicola” si è svolto il primo Consiglio Comunale post elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

CASTELLO DI CISTERNA – Un consiglio completamente dedicato alle fasi istituzionali, quindi l’avvio della macchina amministrativa con il giuramento del sindaco, Aniello Rega, e la presentazione della giunta.

La prima conferma è stata nel ruolo di vicesindaco, Giuseppe Scotto, eletto anche assessore per la trattazione delle seguenti materie: attività produttive, lavori pubblici, personale e pubblica illuminazione. Confermata anche Maria Luigia Villano, che si occuperà della pubblica istruzione, cultura, turismo e spettacolo. New entry della Giunta è Giovanni Pandolfi assessore sport, verde pubblico, viabilità. Infine, Concetta Esposito, assessore rapporti con Enti sovracomunali, polizia municipale, affari legali e contenzioso.

Il Consiglio comunale oltre ai già citati sarà composto da: Giovanna Mirra (politiche sociali, pari opportunità, trasparenza), Elpidio D’Angelo (bilancio, patrimonio, ambiente, commercio), Cristoforo Ianuale (cimitero, protezione civile), Rosa Riva (politiche giovanili).

In seguito alla comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine, non sono mancati i disaccordi. Il Consigliere della minoranza, Domenico Esposito Alaia, gruppo RinnoviAmo Cisterna, evidenzia uno sbilanciamento tra gli assessori e i consiglieri in quanto questi ultimi, secondo Alaia, avrebbero delle deleghe estremamente importanti rispetto al loro ruolo. Opinione condivisa anche dal consigliere Andrea Di Sena, gruppo IlCastellodiCisterna.

“Questo vuol dire che qualche assessore non ha né le competenze e né i meriti. Questa amministrazione è iniziata già con il piede sbagliato” Alaia.

Un altro tema particolarmente sentito è stato il PUC.

“Il PUC non è stato neanche progettato malgrado fosse uno degli impegni principali della passata amministrazione. Esso va approvato in maniera urgente. C’è bisogno di un Piano Urbanistico snello, efficace, che vada contro la speculazione edilizia” – dichiara Di Sena.

“Dall’opposizione mi aspetto una critica costruttiva, che basi le sue ragioni sulle questioni di merito, politiche e strategiche per il nostro comune. Il nostro impegno sin da subito è dimostrare che siamo capaci di lavorare insieme, come un solo uomo” – dichiara Rega Aniello.