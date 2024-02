Acerra, Castello illuminato: “Verità per Giulio Regeni”

ACERRA – Ieri sera l’amministrazione comunale di Acerra ha illuminato di giallo il Castello dei Conti per ricordare Giulio Regeni, il ricercatore italiano il cui corpo è stato rinvenuto senza vita proprio il 3 febbraio del 2016 in Egitto. Il Comune ha aderito ad un’iniziativa della locale sezione del Pd in collaborazione con Legambiente e l’associazione PARI.

“E’ doveroso chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni – ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico – per un giovane italiano torturato ed ucciso per aver voluto fare luce sui diritti umani negati. Siamo vicini ai genitori di Giulio, Paola e Claudio”.

Dopo l’accensione delle luci gialle con la scritta ‘Verità per Giulio Regeni’ e l’apposizione di uno striscione all’esterno del Municipio, l’amministrazione comunale parteciperà all’incontro che si terrà questa sera nella Casa del Popolo per un momento di riflessione durante il quale verrà proiettato il cortometraggio ‘9 giorni al Cairo’.

“Nel corso di questa assemblea popolare – ha spiegato il segretario cittadino del Partito Democratico Arcangelo Giacinto – verranno letti alcuni passi del libro ‘Giulio fa cose’, che racconta con amorevole passione l’impegno, i sogni e le speranze di Giulio cittadino del mondo”.