Acerra, auto finisce dentro lo studio del tatuatore: ingresso sfondato

Acerra – Paura ieri sera in via Carlo Petrella, nel cuore di Acerra, dove una minicar ha sbandato in curva finendo la sua corsa contro la serranda di uno studio di tatuaggi. L’impatto ha causato ingenti danni al locale, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto nella zona Pretura e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Castello di Cisterna per eseguire i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, un giovane, avrebbe affrontato male la curva, perdendo il controllo e schiantandosi contro la serranda del negozio, che è stata completamente divelta.

Gli inquirenti stanno ora verificando le cause esatte dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile errore di guida, una frenata improvvisa o un problema tecnico della minicar. Il veicolo è stato rimosso dalla carreggiata dopo i rilievi.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle minicar, spesso utilizzate da giovanissimi con poca esperienza alla guida. Questi mezzi, pur essendo soggetti a limiti di velocità, possono risultare pericolosi in caso di manovre errate.

Il giovane conducente potrebbe ora essere sanzionato, mentre il titolare del negozio dovrà far fronte ai danni subiti. Le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti per evitare il ripetersi di episodi simili.