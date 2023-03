Acerra, atti negati: Difensore Civico dà torto al Comune. “Opposizione deve vedere gli atti”

Carte rifiutate dall’Amministrazione comunale ai consiglieri di opposizione; Difensore Civico regionale gli dà ragione: “Hanno diritto ad avere atti”

ACERRA. Il Difensore Civico regionale accoglie il ricorso e dà ragione ai consiglieri comunali di opposizione, disponendo che l’Amministrazione comunale consenta l’accesso integrale alle carte negate.

I ricorsi presentati dalla minoranza a diverse Autorità e anche con denunce sono diversi, altri già accolti come i due ed entrambi rilevanti il cui esito è pervenuto oggi. Con il primo i consiglieri hanno diritto ad avere le carte delle manifestazioni di interesse per l’offerta dei 20mila metri di terreno necessari alla ipotetica realizzazione di un polo scolastico. Il dirigente Soria aveva negato le carte che ora devono invece essere rese disponibili. Con il secondo il Difensore civico regionale ha accolto i rilievi sulle motivazioni che avevano determinato il rigetto di alcune carte per il rimborso ai datori di lavoro dei costi per i permessi dei consiglieri comunali.

“Mi sembra chiara l’azione tesa ad ostacolare il nostro controllo, sono decine i rifiuti alle nostre istanze da parte di chi dovrebbe praticare trasparenza. Il Presidente del Consiglio comunale viene pagato dai cittadini per garantire l’esercizio e le prerogative di tutti i consiglieri comunali. Il Sindaco ha il dovere di intervenire e far rispettare le leggi” fanno sapere i consiglieri in una nota.

“E’ scandaloso che in un Comune, costituito parte civile in un processo con sentenza di primo grado già emessa per fatti riferiti proprio ai rimborsi ai consiglieri comunali, si decida di non pubblicare gli atti e di rifiutarli alla richiesta dei Consiglieri comunali. Se non verranno rispettate le sentenze chiederemo la nomina di un Commissario”.