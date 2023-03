Chiuso bar diventato covo di pregiudicati, comandante denuncia pedinamento: “Dossieraggio contro di me”

Negli ultimi mesi il comandante della polizia locale di Marigliano ha svolto anche come svolge il ruolo di responsabile del personale .

Tra novembre e dicembre 2022 ha effettuato 16 assunzioni di personale nessuno legato al territorio di Marigliano ed effettuato circa 22 passaggi e trasformazioni di contratti da parte time a full time .

Parimenti come membro del collegio disciplinare ha azionato 6 licenziamenti disciplinari nella nota indagine dei furbetti del cartellino del 2013. Precedentemente aveva azionato il licenziamento della cancelliera coinvolta negli scandali delle mazzette al giudice di pace di Marigliano tra i provvedimenti decisori assunti a gennaio 2023 vi sono anche sospensioni dal servizi di alcuni agenti di polizia locale .

Inoltre a dicembre 2022 ha attivata una attività di indagine contro l’ attuale reggente del clan di san Vitaliano per i fatti collegati alla aggressione del 31.12.2023.

Proprio questa settimana e’ arrivata dalla questura l’ ordine di sospensione ai sensi dell’ art.100 tulps per il bar interessato dai fatti per la nota frequentazione di pregiudicati del clan dominante di San Vitaliano .

Dal gennaio 2023 sono arrivati dossier anonimi al comune contro lo scrivente tendenti a macchiare e fare macchiare la condotta del comandante e sono apparsi manifesti in specie dopo una ulteriore attività di indagine mossa sui centri estivi di Marigliano per la elargizione di soldi pubblici ad attività che non dovevano fruirne

Tutti questi fatti sono culminati in data 2 marzo con il pedinamento del comandante con il proprio veicolo di servizio fino a Nola per compiti istituzionali .

” Mi sono accorto durante il tragitto di essere seguito …mi sono fermato ed ho notato un veicolo per poi ripartire .”

Nella serata di ieri su un sito di Marigliano ho notato un post di un profilo falso che denunciava l’ uso privato del veicolo di servizio e evidenziava che mi ero portato nella stessa data nel comune di Tufino. Tale dato grave non ho ombra di dubbio sia stato riferito dall’ interno dei miei uffici .

E’ in corso un attività di dossieraggio nei miei confronti per il mio operato per le assunzioni svolte e per le grandi trasformazioni del comune di Marigliano .

Il colpo finale sono stati i licenziamenti disciplinari e le sospensioni anche ad agenti di polizia locale nonché la denuncia di alcune condotte omissive del passato che hanno occultato responsabilità di corrotti e corruttori..

In ultimo la battaglia contro il crimine organizzato che ha invaso la città di Marigliano con piazza di spaccio al centro e le attività che in due mesi hanno portato alla sospensione delle attività commerciali che ospitano questi pregiudicati .

Ultima notizia quella disposta dalla questura .

Di certo non potevo immaginare di essere pedinato durante il mio lavoro ma di certo non mi fermerò nella lotta contro la corruzione e il malaffare come dimostra la ultima indagine sulle attività illecite dei centri estivi .

Infine a dimostrazione delle attività di dossieraggio interno sono riuscivo a comprendere che le notizie dei sopralluoghi che voglio svolgere per controllare la ditta dei rifiuti sono portate all’ esterno .

I rifiuti sono una piaga dell’ area nolana e li solleveremo fino all’ ultimo centimetro”