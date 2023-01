Acerra, allarme rapine: 2 in poche ore. Pistola contro coppietta e uno studente

ACERRA. Due rapine nel giro di poche ore ad Acerra. i Carabinieri della locale Stazione insieme a quelli di Castello di Cisterna ieri sera intorno alle 20 sono intervenuti in via Mura di Piombo incrocio Via Giuseppe Puglisi per un rapina.

Da una prima ricostruzione pare che poco prima 2 persone a bordo di uno scooter avrebbero minacciato un 20enne con una pistola impossessandosi del cellulare. Nessun ferito e nessun colpo esploso.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri. L’altra notte in via Stendardo era stata, invece, una coppietta ad essere stata rapinata.