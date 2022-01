A Pomigliano arrivano fondi per 5 milioni: ecco le opere finanziate

POMIGLIANO D’ARCO. Il Comune di Pomigliano d’Arco ha vinto il bando ministeriale di Rigenerazione Urbana aggiudicandosi 5 milioni di euro.

Con questi fondi verranno finanziati progetti che mirano alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano.

Nel dettaglio le opere finanziate sono:

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A PACIANO: Euro 787.500,20

Ristrutturazione di un edificio da destinarsi a comando della Polizia municipale e a sala controllo di videosorveglianza in zona Paciano.

EX OMNI: Euro 2.114.405,80

Consolidamento strutturale, adeguamento sismico e ristrutturazione dell’ala dell’edificio ex Omni in cattivo stato di conservazione e mai ristrutturato. Nel rispetto della originale destinazione di edificio a servizio della mamma e del fanciullo, l’immobile che conserverà l’aspetto esteriore e le decorazioni originarie, sarà destinato in parte all’ampliamento della scuola materna esistente, in parte ad ampliare i locali per il centro diurno disabili e in gran parte ad asilo nido. All’interno della sala circolare, nel previsto piano ammezzato, saranno realizzati ambulatori e consultori di supporto alle famiglie con entrata indipendente dalla struttura scolastica per renderli fruibili al pubblico anche oltre l’orario scolastico.

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SULMONA: Euro 2.087.295,40

Riqualificazione delle aree esterne agli edifici di residenza pubblica del quartiere Sulmona. Saranno rifatti anche tutti i sotto servizi in particolare le fogne, la pubblica illuminazione a led, la razionalizzazione dei parcheggi. Il verde attrezzato sarà predisposto con luoghi di socializzazione e aggregazione adatti alle diverse fasce di età dei residenti. Saranno abbattute le barriere architettoniche e realizzati orti urbani.