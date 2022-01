Somma Vesuviana, il dott. Maurizio Auriemma è il nuovo Questore di Firenze

Questore di Bergamo dal 2019, il Dott. Auriemma è stato nominato dal Consiglio dei Ministri Questore di Firenze, proprio la sua città natale. L’ insediamento al vertice è previsto per lunedì 10 gennaio.

Maurizio Auriemma nasce a Firenze il 13 novembre del 1959, ma la sua famiglia è di chiara origine sommese. All’epoca, il padre Gennaro lavorava nella Polfer di S. Maria a Novella. La madre, nobildonna Giuseppina Corrivetti, discendeva da un’ antica famiglia della Terra di Somma, già presente alla fine del Settecento sul territorio vesuviano.

Questore di Bergamo dal 2019, il Dott. Auriemma è stato nominato dal Consiglio dei Ministri Questore di Firenze, proprio la sua città natale. L’ insediamento al vertice è previsto per lunedì 10 gennaio. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, Maurizio Auriemma entra in Polizia nel maggio del 1985 come Vice Commissario, prestando la sua attività in numerosi luoghi d’Italia. Tra i vari incarichi, la responsabilità dell’attività logistica della Polizia per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Trasferito alla Questura di Trento, è stato dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’ Immigrazione e Vicario del Questore. Dall’ ottobre del 2014 al febbraio del 2015, ha assunto il ruolo di Direttore a scavalco del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena (TN). Promosso Dirigente Superiore nel 2017, è stato dapprima Questore di Agrigento e, successivamente, di Bergamo, vivendo in prima persona la fase più acuta della pandemia. Nell’ agosto del 2020, infine, la promozione a Dirigente Generale di PS.