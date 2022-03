A Cisterna il campionato provinciale di scacchi

Dal 5 marzo al 13 marzo Castello di Cisterna ospiterà il campionato provinciale di scacchi che si terrà presso Auditorium Parco “E. De Nicola”.

CASTELLO DI CISTERNA – Il 5 marzo 2022 la proloco “CASTRUM” di Castello di Cisterna, in collaborazione con: l’A.S.D. di Scacchi A. Mele di Pomigliano, l’A.S.D. Follemente scacchi di Caserta e, con il patrocinato del Comune di Castello di Cisterna, organizza il Campionato Provinciale assoluto Napoli – Caserta 2022. La competizione scacchista cittadina si svolgerà nell’ Auditorium Parco “E. De Nicola”, via Madonna Stella traversa Cimabue, e si concluderà il 13 marzo. Il torneo si svolgerà su sei turni:

1° turno sabato 5 marzo ore 16:00

2° turno domenica 6 marzo ore 9:00; 3° turno ore 15:30

4° turno sabato 12 marzo ore 15:30

5° turno domenica 13 marzo ore 9:00; 6° turno ore 15:30

La partecipazione al campionato provinciale è riservata ai tesserati alla FSI per l’anno 2022. La cadenza di gioco è stabilita in 90 minuti, più 30 secondi per ogni mossa a partire dalla prima. Il torneo è valido per la variazione dei punti Elo FIDE.

L’iscrizione sarà possibile effettuarla sabato 5 marzo alle ore 15:30

(fonte foto: rete internet)