Zozzoni beccati dalle fototrappole a Pontecitra: abbandonate pure stufe

Giro di vite dopo la istallazione delle prime telecamere trappola a Pontecitra .

In data 28.01.2023 alcuni cittadini segnalavano sversamenti abusivi a via campo sportivo .

La pattuglia della polizia locale interveniva prontamente sul posto ma non reperiva notizie utili ai fini della ricostruzione di chi aveva sversato.

Tuttavia dall’ esame dei primi rilevamenti delle fototrappole istallate si riusciva a risalire ai caratteri della targa del veicolo incriminato.

Gettati sulla strada numerosi sacchi di plastica con materiale indifferenziato e stufe in plastica. Tra poco, come evidenziato dal comandante, saranno installate fototrappole e sistemi di videosorveglianza blindando interamente la zona di Pontecitra .

Sorveglieremo lo sversamento dei rifiuti anche in altre zone con la istallazione di nuovi impianti e procederemo al controllo più efficace anche di notte grazie alla implementazione delle ore lavorative degli agenti stagionali ed alle proroghe dei contratti in essere in attesa del finanziamento dello stato per le assunzioni Terra dei Fuochi che il Comune di Marigliano ha fortemente voluto guidando il distretto Napoli Est di Terra dei fuochi