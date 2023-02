Fiocco rosa su un traghetto: la piccola Luisa nasce durante la navigazione Ischia-Napoli

Una storia a lieto fine arriva dal mare di Napoli. Poco dopo le 7 e mezza di questa mattina, una mamma ha dato alla luce la sua bambina mentre si trovava sul traghetto “Benito Buono” della compagnia Medmar. Il traghetto, partito da Ischia, era diretto a Pozzuoli. La piccola, a cui è stato dato il nome di Luisa, sta bene ed attualmente si trova insieme alla madre all’Ospedale Santa Maria delle Grazie per i controlli del caso. Tra pochi giorni potranno già fare ritorno a casa.

Maria era alla quarantesima settimana e questa mattina stava raggiungendo la terraferma in compagnia del suo ginecologo per portare a termine la gravidanza in clinica. Durante la navigazione, subito dopo lo scalo a Procida, per la donna sono cominciate improvvisamente le doglie ed il medico non ha potuto fare altro che farla partorire. Da qui, la nascita della bambina direttamente a bordo del traghetto. Il parto è andato bene, grazie all’assistenza del ginecologo e del comandante del traghetto, Giacomo Piro, il quale ha aiutato a tagliare il cordone ombelicale della piccola. “Siamo ancora attoniti ma felicissimi, questo è un giorno che non dimenticheremo”, ha dichiarato il comandante all’ANSA.

Una volta giunta l’imbarcazione a Pozzuoli, la mamma e la neonata sono state accolte da un’ambulanza dell’Asl Napoli 2 Nord, che le ha trasportate all’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Indimenticabile esperienza anche per l’equipaggio e i passeggeri del traghetto che hanno potuto assistere ad una nascita inaspettata e del tutto insolita. “Fiocco rosa a bordo del Benito Buono”: con queste parole la Medmar Navi spa, la compagnia di navigazione, ha riportato la notizia della nascita sulla sua pagina Facebook, porgendo i più sinceri e affettuosi auguri alla mamma e alla bambina.

