Zozzoni a piedi per evitare fototrappole, 3 beccati dagli agenti

MARIGLIANO – Foto trappole in azione a Pontecitra. Ancora controlli della polizia locale di Marigliano ed ancora sanzioni agli automobilisti che sversano indiscriminatamente insudiciando le strade

“Già sono state notificate le sanzioni – afferma il comandante Nacar – Come si vede dalle immagini i cittadini a parte gli automobilisti scendono a piedi per non farsi identificare ma resterà tutto vano.”

Nel frattempo i controlli sul conferimento dei rifiuti sulla strada ha portato solo tre sanzioni in una settimana segno che finalmente si sta realizzando una controtendenza positiva .

Con ufficio ecologia con cui vi e una sinergia unica da settembre inizieremo a controllare di nuovo i condomini