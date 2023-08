Weekend a Napoli: ecco i consigli su cosa fare e vedere

Il turismo a Napoli è un trend in forte crescita. Nel weekend di Ferragosto sono stati 150 mila i visitatori nella città (con un più 20% rispetto al 2022). Anche questo weekend è ricco di eventi da non perdere. Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 18 a domenica 20 agosto.

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”.

L’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli promuove e sostiene un progetto di ampio respiro: “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”. Il progetto propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria fino ad ottobre. Concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Per leggere il programma vai al link: https://www.comune.napoli.it/vedinapolidestate-epoitorni

Al Mann le mostre Picasso e l’antico e Alessandro Magno e l’Oriente

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà visitabile ancora fino al 27 agosto la mostra “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Sarà inoltre visitabile fino al 28 agosto la mostra “Alessandro Magno e l’Oriente”. La grande mostra è dedicata alla straordinaria figura di Alessandro (356 – 323 a.C.), l’eroe macedone che in poco più di dieci anni, accompagnato dai suoi fedeli compagni, divenne re dell’Asia e dell’Europa. Da uomo e da filosofo, allievo del sommo Aristotele, amò l’uno e l’altro continente, promuovendo, dopo la conquista, la pace e l’unione dei popoli a lui soggetti

Percorsi serali al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. Ripartiti, dal 21 luglio, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l’alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica.

Science show, divertimento e curiosità a Città della Scienza

Questi fine settimana, Città della Scienza sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 16.00 per consentire ai visitatori napoletani e ai tanti turisti un tuffo nel sapere scientifico pieno di divertimento e curiosità. Sarà quindi possibile viaggiare in modo interattivo nel corpo umano con il museo Corporea e perdersi nei misteri dell’Universo con il Planetario. Dal 17 al 20 agosto, in programma anche un imperdibile science show dal titolo Tira aria di scienza, interamente dedicato a questo misterioso elemento naturale, l’aria, che non possiamo né vedere né toccare ma di cui è possibile conoscere tante caratteristiche fondamentali.

Sui Sentieri degli Dei

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Dal 20 luglio, la storica Agerola si è trasformata ancora una volta in una città-festival con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi che andranno avanti fino al 5 settembre. Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere.

