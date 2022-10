Yoga della risata contro la depressione: a Pomigliano corsi gratuiti per anziani

L’iniziativa è dell’assessorato comunale alle politiche sociali retto da Salvatore Esposito. In campo insegnanti professionisti della pratica ascetica e meditativa

Rodolfo Matto è un insegnante di “yoga della risata”, branca dello yoga che nel 1995 iniziò a spopolare nel mondo grazie all’opera del dottor Madan Kataria, dell’università indiana di Bangalore, definito dal Time “il dottore della risata”. Col tempo la disciplina di Kataria, che si basa sulla terapia della risata “autoindotta” per combattere la depressione e migliorare le condizioni fisiche, è divenuta una vera e propria cura. Una cura che Rodolfo Matto porterà a Pomigliano e che coinvolgerà sessanta anziani meno abbienti della città con il più basso reddito Isee.

L’assessorato alle politiche sociali ha organizzato tutto. Matto, insieme agli operatori della sua associazione, l’Arcipelago della Solidarietà, terrà tre volte la settimana, nella palestra comunale di via Guadagno, corsi pomeridiani, del tutto gratuiti, di yoga della risata. Saranno impartite lezioni di risata collettiva, respirazione e rilassamento.

“Appena qualche giorno fa – ricorda Matto – ho partecipato al congresso dell’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. In quella sede – sottolinea l’insegnante di yoga – è stata ribadita l’importanza della risata in quanto portatrice di una serie di benefici psicologici e fisici. Noi siamo l’unica specie in natura che ride. Quando ridiamo succedono cose straordinarie nel nostro corpo, si sviluppano endorfine, indipendentemente dal fatto che la risata sia naturale o indotta. Lo yoga della risata è una tecnica che stiamo applicando nell’Istituto dei tumori, il Pascale di Napoli, per la terapia dello stress correlato”. “Stiamo mettendo in campo – conclude l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pomigliano, Salvatore Esposito – una serie di iniziative volte a contrastare le nefaste conseguenze della pandemia e della crisi economica”.