Wwf al centro sub, scatta l’operazione recupero rifiuti nella città sommersa

Il WWF al Centro Sub Pozzuoli per il recupero dei rifiuti alla città sommersa

In occasione della giornata mondiale degli oceani il Centro Sub Pozzuoli ed il WWF Italia hanno organizzato un’operazione per il recupero dei rifiuti abbandonati. L’evento fa parte del progetto del WWF “RiPartyAmo” ed ha visto gli interventi dei tanti volontari, che hanno partecipato da tutta la Campania, suddivisi in tre step: EVENTO DI TERRA con il quale è stata ripulita la spiaggia libera di Lucrino Pozzuoli (NA) EVENTO DI MARE riservato ai subacquei brevettati con il recupero dei rifiuti abbandonati sul fondale alla città sommersa di Baia nell’area del sito “Villa dei Pisoni”. EVENTO DI MARE riservato agli operatori specializzati del Centro Sub Pozzuoli guidati dal titolare e veterano Guglielmo Fragale che hanno recuperato una rete fantasma abbandonata nella zona di porto Giulio al parco sommerso.

“Ho sempre partecipato ad iniziative a tutela dell’ambiente – dichiara Guglielmo Fragale – in collaborazione con WWF Italia oggi abbiamo realizzato un’operazione che ha una grande valenza. Noi subacquei specializzati viviamo le spiagge ed i fondali come la terra ferma e sentiamo più di tutti il dovere di preservarli e proteggerli. È stato per noi un grande onore intervenire e partecipare a questa iniziativa” Molto apprezzata dai partecipanti è stata la presenza del Presidente del WWF Napoli Francesco Marino che ha partecipato in prima persona alla missione subacquea immergendosi con i volontari.