NAPOLI. Una lettera ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti, ed una telefonata alla vice ministra al Mise, Alessandra Todde, per chiedere una data disponibile in breve tempo per discutere della vertenza Whirlpool Napoli: è l’impegno assunto dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, durante l’incontro con le rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm Napoli, convocate in tarda mattinata, dopo il blocco, da parte dei lavoratori dello stabilimento di via Argine, dell’autostrada A3 Napoli-Salerno.

“Abbiamo valutato positivamente l’atteggiamento del Prefetto, – ha detto il segretario generale Fiom-Cgil Napoli, Rosario Rappa, a margine dell’incontro – che ci ha convocato immediatamente, dimostrando ancora una volta sensibilità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici e per l’impegno che ha assunto di scrivere ai due ministri, per sollecitare una definizione positiva della vertenza e accelerare tutte le soluzioni, anche in considerazione dei tempi ristretti. Abbiamo comunque detto al Prefetto – ha aggiunto Rappa – che non aspetteremo con le mani in mano il trascorrere dei 30 giorni che ci separano dalla scadenza delle procedure di licenziamento avviate dall’azienda. Da lunedì prossimo, 6 settembre, una delegazione di lavoratori e lavoratrici avvierà un tour attraverso gli stabilimenti Whirlpool d’Italia, per chiedere solidarietà nei confronti della loro vertenza. La prima tappa sarà a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. Se poi dovesse arrivare la convocazione – ha concluso il segretario generale Fiom-Cgil Napoli -, in funzione dell’esito, decideremo se tenere un presidio anche a Palazzo Chigi”.

Nella tarda mattinata i lavoratori della Whirlpool di Napoli avevano posto fine all’occupazione del raccordo autostradale dell’A1, a Ponticelli, dove si erano diretti al termine dell’assemblea svoltasi in fabbrica. “Non possiamo – dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli – che ringraziare la sensibilità del prefetto di Napoli, Valentini, che si è reso disponibile ad incontrare ad horas la rappresentanza sindacale. Il prefetto utilizzi tutta la sua autorevolezza affinchè il Governo riconvochi l’incontro come da impegno per gli inizi di settembre”.