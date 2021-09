Riceviamo e pubblichiamo

SOMMA VESUVIANA. Ieri grande successo della rassegna “Le Voci del Borgo” con Fabio Fiorillo.

Questa sera l’ultimo appuntamento con il Cinema all’aperto – ore 20 presso il Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III

Dal 3 Settembre il Borgo sarà Borgo – Museo con l’opera all’aperto “Ombre Di Luce” di Mary Pappalardo.

Rosalinda Perna (Ass. ai Beni Culturali): “Lo spettacolo di Fabio Fiorillo è stato l’ennesimo evento di qualità apprezzato dal pubblico arrivato anche da altri paesi. Questa sera tutti a vedere il Cinema, sempre alle ore 20. Dal 3 Settembre il Borgo Antico sarà un museo all’aperto con la grande opera di Mary Pappalardo. Artisti del Nord Italia hanno chiesto Somma come luogo di esposizione delle loro opere e così a fine Settembre avremo una grande mostra al Chiostro di Santa Maria del Pozzo”.

“La serata che ha visto a Somma Vesuviana un altro grande artista come Fabio Fiorillo è la testimonianza del fatto che l’Amministrazione si sta muovendo bene, seguendo il percorso di valorizzazione del territorio. A fine Settembre avremo un altro grande evento che vedrà artisti provenienti da tutto il Nord Italia in esposizione presso il Chiostro di Santa Maria del Pozzo. Si tratta di artisti settentrionali che hanno scekto Somma Vesuviana come luogo di esposizione e questo significa che il nostro paese si sta ponendo al centro dell’attenzione culturale andando oltre il territorio e non bisogna dimenticare che proprio la nostra città è stata di recente anche location di fiction e spot importanti. Poi dal 3 Settembre il Borgo Antico sarà un Borgo – Museo con l’opera meravigliosa “Ombre di Luce” di Mary Pappalardo. Vorrei ricordare che per la prima volta Somma ha avuto un calendario di eventi estivi basati anche sulla tradizione popolare e che per la prima volta si avvia un percorso culturale di questo livello. Questa sera continuiamo con l’ultima serata dedicata al Cinema all’aperto, sempre alle ore 20, presso il Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III con la proiezione del film “Bianca e Grey ed il magico accordo”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, a margine della seconda serata tenutasi nell’ambito della rassegna “Le Voci del Borgo” e che ha visto l’esibizione di un grande artista quale Fabio Fiorillo. Un repertorio davvero in grado di regalare profonde emozioni al pubblico presente spaziando dal classico napoletano rivisitato al popolare. Sul palco una qualità artistica davvero di spessore che i presenti hanno apprezzato con numerosi applausi.

E importanti sono state le parole espresse dall’artista proprio all’inizio della serata.

“Ora questo Borgo vive – ha dichiarato Fabio Fiorillo – perché lì dove c’è arte c’è vita e questo Borgo è vivo”.

Allo spettacolo si poteva accedere solo previa esibizione del Green Pass. Presenti in platea anche l’on. Carmine Mocerino, il sindaco Salvatore Di Sarno, l’on. Gianfranco Di Sarno.