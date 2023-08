Weekend da incubo ad Acerra: decine di appartamenti svaligiati dai ladri

Quello appena trascorso è stato un weekend da incubo ad Acerra per molti abitanti a causa degli innumerevoli furti avvenuti.

Solo in questo fine settimana sono state decine le denunce di persone che hanno trovato il proprio appartamento completamente svaligiato dai ladri. Oggetti di valore, capi di abbigliamento, accessori e gioielli, tutto rubato e la casa messa a soqquadro in varie zone, tra cui rione Madonnella, zona Spiniello e altre strade di periferia. Stando a quanto raccontato dai diretti interessati, spesso si tratta di furti lampo: il padrone di casa esce anche solo per mezz’ora per fare la spesa e i ladri attaccano. La solita routine che, come confermato dalla Polizia, va ormai avanti da circa due mesi e purtroppo, nonostante le innumerevoli telecamere presenti ad Acerra, i colpevoli di tali furti non sono stati ancora identificati.

Il modus operandi è però sempre lo stesso, motivo per cui si ipotizza sia una banda che a cadenza regolare attacca per rubare un bel bottino ad ogni agguato. Non si esclude possa trattarsi anche di persone del posto vista la dinamica, la velocità con cui portano a termine il furto e soprattutto la capacità di entrare nelle case ogni volta che i proprietari sono fuori, motivo che, inoltre, non escluderebbe un piano ben organizzato con tanto di osservazione della zona e delle abitudini delle persone che vengono derubate.

Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per comprendere i movimenti e capire eventuali passi falsi, anche se in due mesi, a quanto pare, non è emersa alcuna informazione utile.