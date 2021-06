Dalla rivista web SposIn Campania riceviamo e pubblichiamo

Martedì 15 giugno 2021: una data tanto attesa da operatori del settore e soprattutto futuri sposi. Da domani, infatti, riprendono i festeggiamenti per i tanti matrimoni rinviati e poi riprogrammati dopo questo lungo periodo di emergenza.

E per l’occasione, la rivista web SposIn Campania lancia la nuovissima APP. Una novità assoluta per l’intero settore. Rivolta sia agli operatori per un’ampia e diffusa presenza dei loro brand, ma soprattutto alle migliaia di coppie in procinto di organizzare il loro giorno più importante. Una tecnologia avanzata, basata sulla geolocalizzazione, che permetterà alle coppie di trovare i fornitori più vicini, contattarli e fissare un appuntamento. Ma non solo. Perchè grazie all’intuitivo concetto di gaming si potranno vivere anche delle fantastiche “Experience”.

“In questi mesi di stop forzato per gli eventi – dice il Direttore Massimiliano Zappella – il nostro lavoro multimediale e social non si è mai fermato. Anzi, abbiamo voluto raddoppiare gli sforzi con la creazione di questa applicazione che è stata studiata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione con professionisti informatici di assoluto spessore. Sin dalla nostra nascita c’è stato il desiderio di evoluzione costante e ora che riprendono ufficialmente i matrimoni, abbiamo scelto questa data simbolica per lanciare il nuovo prodotto. Un’ulteriore vetrina per le aziende e i professionisti ma un’opportunità per le tante coppie che “giocando” con noi avranno numerosi vantaggi”.

L’App SposIn Campania è infatti completamente basata sui concetti gamification e geolocalizzazione. Cercando i Qr Code da ogni partner si potranno registrare le visite per accumulare “Punti Fiore”. Si vinceranno fantastici servizi e gadget personalizzati. Ma scegliendo i nostri partner per il matrimonio si potranno ottenere anche “Punti Bouquet” che permetteranno di aggiudicarsi le diverse “Experience”. Le coppie, così, potranno ottenere bellissimi servizi anche dopo il giorno del loro matrimonio.

L’App SposIn Campania potrà essere scaricata gratuitamente su tutti i principali store: su Google Play per i sistemi Android e l’App Store per i sistemi Ios. Organizzare il vostro matrimonio non è mai stato così semplice, divertente e… conveniente!