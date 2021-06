Dal Comune di Saviano riceviamo e pubblichiamo

Lo sport come motore per la rinascita e strumento indispensabile per la crescita di una comunità, ma anche un settore che non può prescindere sia da una corretta e imparziale regolamentazione che da una rappresentanza di tutte le associazioni del territorio. Con l’ultimo Consiglio Comunale celebrato l’8 giugno è stato approvato il Regolamento della Consulta delle Associazioni sportive, atto normativo atteso da tempo e che concretizza uno degli impegni annunciati dall’Amministrazione Simonelli in campagna elettorale, grazie all’intenso lavoro del delegato allo sport Salvatore Falco.

“Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita personale e sociale, con l’approvazione del Regolamento abbiamo voluto lanciare un segnale forte per sottolineare l’importanza di questo settore, al quale abbiamo dedicato attenzione già dalla campagna elettorale” – afferma il delegato allo sport Salvatore Falco. “È di primaria importanza la presenza di regole certe e imparziali, per garantire a tutte le associazioni del territorio uguali condizioni per l’accesso alle strutture sportive e per lo sviluppo delle proprie aspirazioni”.

La Consulta delle Associazioni sportive nasce appunto come organismo di raccordo tra Amministrazione comunale, cittadinanza e enti sportivi del territorio, con una serie di finalità quali il monitoraggio dell’offerta sportiva, la regolamentazione per l’accesso alle strutture sportive presenti sul territorio, la promozione dello sport negli istituti scolastici, la sensibilizzazione alla pratica sportiva, strumento di benessere individuale e collettivo.

(fonte foto: rete internet)