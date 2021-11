Voto, centrodestra fa quadrato e Fratelli d’Italia prepara la sua lista

ACERRA – Il centrodestra si prepara al voto: Fratelli d’Italia si organizza per la sua lista e attraverso l’esponente Raffaele Barbato, già candidato sindaco nell’ultima tornata, traccia la rotta in vista dell’appuntamento di primavera.

“Sono anni che Fratelli d’Italia ad Acerra combatte una battaglia per l’affermazione delle idee, della libertà politica e democratica, da sempre ci abbiamo messo la faccia costituendo un argine al profilare del civismo e dei coacervi di interessi personali, la nostra città l’anno prossimo tornerà ad esprimersi, in queste settimane si intensificano candidature in assenza di progetti e percorsi politici, la parola d’ordine è il bene della città, il” bene della città” come foglia di fico.

Noi continueremo a professare le ragioni del progetto politico di Fratelli D’italia ad Acerra, lo continueremo a fare lavorando e credendo nella ricostruzione di un centro destra che è stato ridotto alle macerie, lo continueremo a fare con chi ci crede e con chi ha abbastanza coraggio e amore per la nostra città.

Lo faremo con tutti quelli che credono che la politica sia passione e impegno civico, lo faremo insieme ai nostri alleati che insieme a noi sono in prima linea e non sarà certamente dei nostri chi preferirà il calcolo personale e chi agirà per il proprio tornaconto.

Siamo aperti al confronto e la nostra sezione resterà aperta a tutti quelli che vogliono costruire un progetto per la nuova Acerra, una visione della città e del suo futuro nella quale le idee avranno più valore delle poltrone da occupare. Ci vediamo presto in giro, a te