CASALNUOVO – Sono trenta le famiglie sgomberate da Parco Petagna dove si è aperta una voragine sotto i palazzi. Nel condominio, costruito negli anni Settanta, abitano 120 famiglie.

Dopo il sopralluogo di ieri il Comune di Casalnuovo ha adottato un provvedimento drastico come confermato dal sindaco Massimo Pelliccia, ieri sera a confronto nel suo ufficio con l’assessore al ramo Esposito per monitorare la situazione.

“Da tre giorni stiamo monitorando la voragine che si è creata all’interno del parco privato Petagna. Abbiamo fatto una prima ordinanza giovedì per inibire un’area condominiale. Siamo sul posto per la gestione dell’emergenza. A seguito degli ulteriori rilievi effettuati oggi ed all’aggravarsi progressivo della situazione, così come evidenziato anche dai vigili del fuoco, si é reso necessario lo sgombero della scala B del Parco Petagna e soprattutto abbiamo realizzato dei varchi alternativi sia pedonali che veicolari” ha fatto sapere il primo cittadino.

“Il servizio di gestione dell’emergenza prevede una soluzione alloggiativa in albergo per le famiglie evacuate, il supporto di Croce Rossa e Protezione Civile, il servizio di trasporto ed ambulanza in loco. Vigilanza nelle ore notturne ed all’occorrenza consegna di farmaci. Ancora adesso siamo a lavoro per assicurarci che tutte le famiglie, a cui va la mia vicinanza, abbiano il giusto supporto per superare questo difficile momento”. conclude Pelliccia.