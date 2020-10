Volla, Polizia Municipale: il report 2019 sui proventi del Codice della Strada

Riceviamo e pubblichiamo dal Comando di Polizia Municipale di Volla.

Scadeva il 30 settembre 2020 l’obbligo di invio al Ministero dell’interno della relazione sui proventi del Codice della Strada riferiti all’esercizio 2019

Il report è stato inviato il 28/09/2020 da personale del Comando della Polizia Locale di Volla.

Con delibera della Giunta Municipale numero 1/2019 il Comune di Volla ha provveduto a destinare il 50% delle quote dei proventi contravvenzionali in: interventi in materia di segnaletica delle strade con acquisto di segnali verticali, pittura per segnaletica orizzontale, transenne, strumenti per installazione segnaletica, accessori semaforo, coni, occhi di gatto, acquisto di mezzi e attrezzature per il Corpo di polizia municipale con acquisto di bollettari, prontuari, blocchetti ed interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.

I verbali elevati sono stati: n. 9.663 per un presunto incasso di €. 489.718,53.

I verbali finora pagati sono stati: n. 4.893 per un effettivo incasso di €. 167.655,56.