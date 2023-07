Volla, Di Costanzo si dimette: è la seconda volta in 6 mesi

Giuliano Di Costanzo, sindaco di Volla, ha presentato le dimissioni per la seconda volta.

Il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo ha presentato nuovamente le dimissioni. Questa è la seconda volta che capita in sei mesi: già lo scorso gennaio, infatti, il primo cittadino aveva deciso di dimettersi dalla carica in corso, per poi fare un dietro front e ritirare le dimissioni qualche giorno prima della scadenza. In sua difesa, all’epoca dei fatti, aveva ammesso la poca chiarezza del Consiglio Comunale e la difficoltà nello svolgere il proprio lavoro di sindaco a causa di infiltrazioni interne ed esterne all’amministrazione.

Dopo soli due anni di mandato (era stato eletto nell’ottobre del 2021) a distanza di sei mesi, infatti, sembra che nulla sia cambiato e che gli equilibri non siano mai stati raggiunti, al punto da decidere di presentare nuovamente le dimissioni. Non si sa se questa volta si tratta di un punto di non ritorno o se, invece, è una mossa per smuovere nuovamente le coscienze della territorio vollese.

Oggi era peraltro era in programma la seduta del consiglio comunale.