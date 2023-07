Nola, elezioni forensi: Napolitano, Rianna e Urraro tra i candidati alla Presidenza

Negli scorsi giorni si sono svolte le elezioni forensi del Consiglio dell’ordine degli Avvocati 2023-2026.

Le elezioni forensi per il prossimo quadriennio sono appena terminate: nelle scorse ore, dopo il lungo spoglio avvenuto nel Palazzo di Giustizia di Nola, sono finalmente usciti i 21 nomi degli avvocati che andranno a formare il Consiglio dell’ordine degli Avvocati per ben quattro anni.

Con uno scroscio infinito di applausi di tutti i professionisti presenti, nella lista ufficiale degli eletti troviamo nomi noti, come il presidente uscente del 2022, l’Avv. Arturo Rianna, professionista stimato e benvoluto di Somma Vesuviana che è stato netto protagonista di queste elezioni aggiudicandosi ben 958. Non era scontato, in realtà, che Rianna riconfermasse gli ottimi numeri delle scorse elezioni in quanto ha dovuto fronteggiare molti componenti della sua vecchia maggioranza che si sono rivelati suoi degni avversari in queste nuove elezioni.

Tra questi, vi è un altro professionista altrettanto stimato, il capolista di “Uniti per Nola”, l’Avv. Arcangelo Urraro, ex vice presidente del 2022 e spalla destra di Rianna, che si è aggiudicato 894 voti totali. Nella lista di opposizione di Urraro sono stati eletti altri quattro avvocati, tra cui Michele Coppola, anch’egli considerato tra i top player della zona in materia giuridica.

Ora bisognerà attendere per sapere chi sarà a capo della Presidenza del Consiglio, tutto fa pensare che Arturo Rianna verrà riconfermato nel ruolo ruolo per la seconda volta visti gli ottimi risultati dello scorso anno, ma questa volta i numeri parlano chiaro: sarà una sana sfida aperta tra coloro che hanno ottenuto i maggiori numeri, tra cui l’avvocato Sonia Napolitano, prima eletta dai votanti, nella cui compagine compare anche il nome di Pasquale Piccolo, altro avvocato originario di Somma Vesuviana.