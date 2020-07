Inizia il periodo estivo e qualcuno potrebbe pensare che con la riduzione del personale per il piano ferie ed il già risicato numero di personale della Polizia Locale di Volla potrebbero allentarsi i controlli sul territorio soprattutto sui cantieri edili già autorizzati con titoli rilasciati dall’UTC o maturati per silenzio assenso. Invece, nonostante lo scarsissimo personale della Polizia Locale a disposizione, il Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano ha comunque predisposto controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di reati contro l’ambiente, l’abusivismo edilizio sul territorio e controllo norme anti-covid-19.

In viale Michelangelo è stato controllato e sanzionato un cantiere per violazione dell’art.120 d.lgs. 81/08 e smi in quanto vi era depositato mteriale ingombrante presso il ciglio degli scavi da non permettere il passaggio sicuro delle maestranze. Si prescriveva al DDL di provvedere ad eliminare il materiale posto sul ciglio degli scavi al fine di permettere la sicura circolazione delle maestranze, nonché di liberare il materiale per permettere una buona viabilità all’interno del cantiere. Il controllo è stato effettuato congiuntamente con l’ASL na3sud servizio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. È stato richiesto a breve anche l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale per la verifica dei titoli esibiti.

In via Monteoliveto è stato effettuato un controllo ad un’altro cantiere. In questo caso il controllo svolto è stato sia per finalità urbanistiche sia per finalità commerciali. Il cantiere risultava regolarmente autorizzato con vari titoli e per i quali è stato richiesto all’Ufficio tecnico dell’ente di verificarne la correttezza e di concordare con la Polizia Locale anche un nuovo controllo per verificarne la conformità delle opere realizzate ai titoli esibiti. Al momento sono in atto controlli da parte della Polizia Locale presso l’Ufficio Comunale del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per le competenze commerciali.

In via A. Moro è stato effettuato un controllo in un cantiere edile supportato da titoli con l’Ufficio Tecnico Comunale. Il Comando Polizia Locale resta in attesa della relazione tecnica per le attività conseguenziali da adottare.