Conclusi gli spogli elettorali, il comune di Saviano festeggia per il suo nuovo sindaco eletto, l’Avv. Vincenzo Simonelli. Con il 57,86% delle preferenze il nuovo primo cittadino riconferma l’esito della prima fase di votazioni.

Saviano sceglie il suo nuovo sindaco. Confermato il trend del primo turno, con Simonelli che si era già portato avanti due settimane fa grazie al 36% delle preferenze ottenute durante le votazioni del 20 e 21 settembre. La situazione pandemica ha certamente influenzato le elezioni comunali 2020. Ad oggi nel comune di Saviano si contano ben 56 casi di cittadini positivi al Covid-19, in costante aumento da giorni. Meno del 50% è il dato che rappresenta l’affluenza alle urne in vista di questo ballottaggio: solo il 48,16% rispetto al 75,12% del primo turno.

Un momento importante per la comunità che ha perso l’ex primo cittadino Carmine Sommese, stroncato dal Covid-19. Una nuova guida a capo del paese, che ha fatto la sua scelta riconfermando in fase di ballottaggio l’Avv. Vincenzo Simonelli, appoggiato da PD, Saviano al Centro e Progetto in Comune. A favore di Vincenzo Simonelli il 57,86% delle preferenze, superando la Dott.ssa Virgilia Strocchia che ne ha ottenuto il 42,14%.

Un paese che arriva alle elezioni dopo un periodo particolarmente buio in seguito alla dipartita del compianto ex sindaco. L’elettorato oggi conferma la sua volontà, affidando la fascia tricolore all’Avv. Simonelli, pronto a scendere in campo per il bene della comunità e della cosa pubblica.