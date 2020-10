[VIDEO] Marigliano, intervista al sindaco Jossa: domani la proclamazione dei consiglieri, attesa per la giunta

Come comunicato ieri dal primo cittadino Peppe Jossa, nella giornata di domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 17, si procederà finalmente alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti durante la tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorso. La proclamazione avrà luogo all’interno della sala consiliare nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Tuttavia, a poche ore dall’ultimo atto di una maratona lunga oltre un mese non sono comunque mancate le soprese. In extremis, infatti, entrano in consiglio comunale Filippo Altarelli di Cambia con Noi, che prende il posto di Pasquale Falco della lista Andiamo Avanti per Marigliano, e soprattutto il veterano Michele Cerciello, factotum della lista Impegno Civico che occupa la casella lasciata vuota dall’avvocato Pasquale Alloca, ex Fratelli d’Italia eletto nelle fila della lista civica di ispirazione forzista Città in Movimento. Come fa notare Carlo Esposito della Lega “la notizia è degna di nota perché i voti delle liste elettorali, accertati dalla commissione elettorale centrale presieduta dal dott. Tufano Antonio, risultano diversi da quelli diffusi dal Comune. A circa 40 giorni dalle urne, è più complicato formare la giunta comunale: il cambio di rappresentanza consiliare richiede altre consultazioni e nuovi accordi”.

Anche di questo abbiamo parlato con il sindaco Jossa, da noi interpellato ieri sera, subito dopo l’incontro avvenuto in piazza Municipio con i commercianti che protestavano contro la chiusura alle 18 determinata dal nuovo DPCM del governo.

Al momento, comunque, e in attesa di eventuali ed ulteriori novità dell’ultima ora, il consiglio comunale dovrebbe essere così composto: