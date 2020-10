Somma Vesuviana, D’Avino: “Su mia proposta approvato il progetto per uno stadio moderno, per un complesso sportivo moderno”

Riceviamo e pubblichiamo.

“In pieno Covid, in queste ore abbiamo portato avanti anche il progetto di recupero dello Stadio e riqualificazione dell’area. Nell’interesse di Somma Vesuviana non ci stiamo fermando”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Riunitasi con modalità a distanza, la Giunta Comunale ha aprovato il progetto riguardante lo Stadio in località Santa Maria del Pozzo.

“Approvato dalla Giunta, su mia proposta, il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale “Felice Nappi” con annessione area adiacente e copertura campo polivalente – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana – per un valore di 770.000 euro che saranno coperti in parte con contributo da richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport ai sensi del bando pubblico denominato “Sport e periferie 2020” ed in parte con fondi dell’Amministrazione Comunale. Non è necessario acquisire altri pareri di Enti competenti sul progetto oltre quello già rilasciato. Si tratta di un altro passo importante compiuto dall’attuale Amministrazione Di Sarno a testimonianza del fatto che mai ci siamo fermati e mai ci fermeremo nell’interesse del paese. La comunità sommese attendeva da tempo e a breve avrà un complesso sportivo nuovo, moderno, all’avanguardia”.