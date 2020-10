[VIDEO] Marigliano, emergenza Covid: l’attività di sensibilizzazione della Polizia Municipale

Non solo controlli. Il Comando di Polizia Municipale di Marigliano si attiva per accompagnare la comunità attraverso questa emergenza sanitaria (e anche sociale), offrendo indicazioni utili su come affrontare le difficoltà e fornendo sostegno logistico e non solo, anche attraverso una premurosa campagna di informazione.

È di poche ore fa la notizia che sono state formulate nuove condizioni su quarantena e isolamento: nelle parole “illustrative” del Comandante Emiliano Nacar le indicazioni da seguire, che riportiamo anche in versione leggibile.