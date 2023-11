Viaggiava da Napoli a Milano tutti i giorni: la bidella ora è stata trasferita vicino casa

Giuseppina Giugliano, la giovane collaboratrice scolastica che tutti i giorni viaggiava tra Napoli e Milano, finalmente è stata trasferita in una scuola vicino casa.

Un incubo durato per mesi quello vissuto da Giuseppina Giugliano, 30 anni, chiamata a Milano come collaboratrice scolastica ma originaria di Caivano. La donna aveva cercato un alloggio a Milano per trasferirsi a causa del lavoro ma, purtroppo, con gli affitti ormai diventati impossibili, era costretta a viaggiare ogni giorno su un treno ad alta velocità da Napoli a Milano e viceversa. Giuseppina non poteva permettersi un affitto alto come quelli che chiedono a Milano e per questo ha iniziato un calvario durato mesi.

La sua storia era diventata virale tempo fa e finalmente, dopo aver fatto richiesta, Giuseppina ha ottenuto il tanto atteso trasferimento in una scuola vicino casa, a Caivano.

La ragazza ha raccontato di essere felice di essere finalmente “una persona normale” che per arrivare a lavoro impiega 20 minuti e non più ore infinite di treno, ma ha espresso anche malinconia e tristezza per aver dovuto lasciare gli studenti della scuola in cui lavorava a Milano, città in cui si è trovata benissimo che le ha lasciato un caldissimo ricordo.