“Vi sparo in faccia se non ve ne andate”: minacce agli operatori concorrenti al Cardarelli

Lo scorso 2 febbraio, secondo quanto riportato dall’Ansa, un’ambulanza di Europa Service, l’associazione di volontariato che si occupa di pubblica assistenza offrendo servizi ai pazienti all’esterno del Cardarelli di Napoli con le proprie ambulanze, sarebbe stata gravemente danneggiata.

Non solo, alcuni dipendenti delle ambulanze sarebbero stati inseguiti e picchiati da dei soggetti, proprio mentre era intenti a svolgere il proprio lavoro, al punto che uno di loro ha dovuto ricorrere alle curi dei medici dell’ospedale per le ferite riportate. Calci, pugni, aggressioni fisiche e verbali con minacce pesanti quali “vi sparo in faccia se non ve ne andate” , uno degli operatori ha prontamente denunciato l’accaduto alla Polizia facendo nomi e cognomi dei suoi aggressori e dicendo che si tratta, in realtà, di un’aggressione programmata.

Secondo l’uomo, queste violenze sarebbero da imputare ad una ditta rivale che vorrebbe la “piazza” tutta per sé, dunque ecco spiegate le minacce di morte mosse nei confronti della vittima che, poco dopo l’aggressione subita, è stata inseguito da tre persone a bordo di una panda con l’intenzione di spaventare e minacciare ulteriormente l’uomo.

Al momento non ci sono ulteriori novità, sono in corso le indagini della Polizia di Stato che sta svolgendo degli accertamenti su quanto denunciato dalla vittima.