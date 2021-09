La VI edizione del boccale di Sofia: ciclo di incontri divulgativi e proiezioni cinematografiche; quest’anno si svolgerà presso il Royal Sporting Club (via Somma 91, Marigliano)

a partire dal 9 settembre fino al 7 ottobre.

L’idea di trascorrere una serata, in un locale, chiacchierando di cinema e filosofia è l’essenza pregnante di Un Boccale di Sofia.

Un format vincente firmato dall’associazione culturale Oltremarigliano che dal 1991 qualifica il territorio con eventi, concerti, incontri, dibattiti e festival di respiro nazionale.

Il Programma – consultabile sulla pagine Facebook di un Boccale di Sofia – consentirà l’ accesso per un massimo di 40 persone, previo prenotazione e Green Pass.

“Il nostro sapere a portata di birra non è fatto per comprendere ma per prendere una posizione”.

Questa la posizione del prof. Francesco Prudente, ideatore del Boccale.

La posizione di chi da anni sceglie di essere presente in una città che a volte viene scambiata per un dormitorio. L’Associazione Oltremarigliano, crede fortemente in una città corale fatta di cultura, filosofia, letteratura musica e arte.

Fare comunità con tutti coloro che amano il confronto, anche in un periodo “difficile” come quello che stiamo vivendo, è per noi ancora una priorità. Il tema di quest’anno è legato al concetto di “Confine”, declinato sin da subito come un ripensare il nostro modo di abitare.

Un tema etico, economico, ambientale e ovviamente politico.

Il concetto di confine ha una struttura ambivalente, è divisione ma allo stesso tempo relazione.

Il confine individua un limite, ma individua anche nello stesso istante il desiderio del suo superamento.

Il Boccale quest’anno può fregiarsi, come da molti anni a questa parte, del patrocinio dell’Università Federico II di Napoli, del Comune di Marigliano, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell’appoggio della Città Metropolitana.

Il programma prevedrà sei incontri, tre proiezioni cinematografiche e tre conferenze tenute da esperti.

Gli ospiti di quest’anno provengono dall’ Università Federico II di Napoli e sono: il prof. Alessandro Arienzo, il prof. Gaetano Iaia e il prof. Francesco Cotticelli.