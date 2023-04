Vertenza Comune di Acerra, incontro in Prefettura: invocati intervento dei sindacati

ACERRA. Nuovi sviluppi nella vicenda che vede fronteggiarsi sindacati e amministrazione comunale di Acerra. Le parti, che si sono incontrate presso la Prefettura di Napoli, hanno sospeso la procedura di raffreddamento calendarizzando un nuovo incontro che si terrà a livello locale prossimamente. Nel caso di confronto infruttuoso, ripartirà la procedura di raffreddamento. Intanto la maggioranza ha convocato la competente commissione consiliare ma senza invitare i rappresentanti dei lavoratori.

“Ci sembra chiaro che le rimostranze che unitariamente i sindacati hanno illustrato in Prefettura, che ringraziamo per l’attenzione fin qui mostrata alle doglianze delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Acerra – dichiarano i consiglieri comunali di opposizione – sono fondatissime e meritano la massima attenzione. Di fatto, una nuova bocciatura sul terreno della legalità e una nuova smentita per l’assessore La Montagna”.

“Abbiamo formalizzato la richiesta che alla seduta della Commissione del prossimo 2 maggio siano invitate anche la parte pubblica e le rappresentanze sindacali perchè è inverosimile discutere dei problemi dei lavoratori senza i lavoratori”.

Ricordiamo che i consiglieri di opposizione hanno già formalizzato una richiesta di seduta straordinaria del Consiglio comunale e l’on. Carmela Auriemma ha già anticipato la formulazione di una interrogazione parlamentare sui fatti denunciati dalle organizzazioni sindacali