Casoria, nasce il Parco dello Sport: nuovi cantieri in città

Casoria. Due nuovi cantieri per migliorare la vivibilità al confine con Afragola. Sono stati avviati gli interventi per l’installazione di una mini rotonda in via Concordia nel cuore del quartiere Stella e per la realizzazione del Parco dello Sport in via Duca D’Aosta.

Nello specifico sarà realizzata una mini rotonda per facilitare il traffico in una zona densamente popolata e sensibile anche per la presenza delle scuole. Si tratta di un primo intervento, al quale seguirà la sistemazione definitiva del sottopasso, i cui lavori inizieranno a giugno, e che finalmente risolverà il problema degli allagamenti.

La realizzazione del Parco dello Sport sarà possibile grazie a risorse assegnate al Comune di Casoria dal Ministero dello Sport e dei Giovani attraverso il bando “Sport e periferie” e vedrà la costruzione di un campo di calcetto e di un’area fitness all’aperto con bagni e spogliatoi.

“Siamo molto soddisfatti di aprire anche questi due cantieri che i cittadini stavano aspettando da tanto. Non solo vivibilità in ogni quartiere ma anche inclusione sociale attraverso nuovi spazi sportivi che saranno a disposizione dei più giovani e di chi, semplicemente, vorrà trascorrere qualche ora in salute e serenità a due passi da casa” hanno dichiarato in una nota congiunta il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica Maria Tommasina D’Onofrio.