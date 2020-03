Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dalla Failms

Con la presente ci corre l’obbligo di informarVi dei fatti gravi che abbiamo riscontrato presso lo stabilimento GE Avioaero di Pomigliano d’Arco.

Stamane presso l’ingresso dei dipendenti si formava un assembramento (vedi foto allegata) con il non rispetto della minima distanza di sicurezza così come indicato nel decreto del Governo in materia di Covid 19..

La maggioranza dei Lavoratori, all’interno dei reparti, sono sprovvisti di mascherine e guanti, di conseguenza lo stato di preoccupazione aumenta vertiginosamente.

La scrivente O.S. nutre forte preoccupazione per i lavoratori e per le loro famiglie.

È nostra responsabilità tutelare i Lavoratori e la cittadinanza tutta in quanto ogni persona che contrae il virus diventa un moltiplicatore per ulteriori contagi; chiediamo pertanto a tutti i destinatari di adoperarsi affinché vengano rispettate le norme di sicurezza per scongiurare ben più gravi scenari.

Segreteria Regionale

Vincenzo Russo, segretario regionale Failms Campania