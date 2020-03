Secondo tampone positivo per un cittadino di Sant’Anastasia, contagiata una donna ultraottantenne.

L’anziana signora, residente nel centro della cittadina vesuviana, è da oltre due settimane ricoverata all’Ospedale del Mare. Il tampone ha dato esiti positivi e da Palazzo Siano si è già provveduto ad avvisare i familiari che saranno, in via precauzionale, in totale isolamento.

Non è chiaro se la donna, ricoverata per altre patologie, abbia contratto il virus prima o dopo il suo ingresso in ospedale.

Intanto la polizia locale di Sant’Anastasia, al comando di Pasquale Maione, sta dando una stretta ai controlli, applicando le sanzioni per chi esce senza motivo o trasgredisce alle regole stabilite dai decreti della presidenza del consiglio e della regione Campania.