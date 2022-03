Vanessa, morta a 37 anni dopo tre interventi di chirurgia plastica

Vanessa è una donna e una madre di 37 anni che purtroppo ha perso la vita presso la clinica Santa Maria La Bruna di Torre del Greco.

Come riportato da Il Mattino, la donna aveva deciso di sottoporsi a tre interventi di chirurgia plastica quali rinoplastica, mastoplastica additiva e liposuzione e l’equipe medica della clinica aveva optato evidentemente per l’ottimizzazione dei tempi perché questi tre interventi sono stati eseguiti uno dopo l’altro per un totale di cinque ore di anestesia. Secondo i chirurghi che hanno operato Vanessa, gli interventi erano perfettamente riusciti ma una volta tornata in stanza, la donna non non si è mai risvegliata dall’anestesia e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Familiari e amici chiedono la massima chiarezza riguardo la morte di Vanessa che, secondo quanto dichiarato, non avrebbe avuto problemi di salute prima di dell’intervento.

Indaga ora sulla morte della 37enne la Procura DI Torre Annunziata che ha prontamente sequestrato la cartella clinica mentre si è ancora in attesa dell’esito dell’autopsia svolta sul corpo della donna per capire cosa abbia portato alla sua morte.