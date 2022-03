Di Palma rinuncia al posto in consiglio del dimissionario Allocca con una lettera al veleno

Dopo le dimissioni del consigliere Celeste Allocca, candidato sindaco nel 2017, il primo dei non eletti che gli sarebbe subentrato ha rinunciato alla carica: Giuseppe Di Palma, candidato nel 2017 nelle fila di Forza Italia, ha detto no al posto in assise e lo ha fatto con un atto ufficiale che è stato protocollato in queste ore.

“Le motivazioni politiche della rinuncia nascono dal proposito di rimarcare con forza la distanza dalle scelte effettuate nel 2017 allorché riposi la mia fiducia in un progetto politico rivelatosi fallimentare negli interpreti, nelle idee e nelle successive inadeguatezze a rappresentare le opposizioni all’interno ed all’esterno della casa comunale.” ha scritto Di Palma.

“Risultare eletto con più di 700 preferenze e non poter sedere in consiglio comunale per la protervia altrui, ha rappresentato per me un momento difficile che ho superato grazie alla vicinanza di amici veri e grazie al rapporto quotidiano e continuo con territorio, elettori e cittadini.

Non avverto pertanto l’esistenza di occupare uno scranno svilito e mortificato per continuare il mio impegno politico.” conclude il consigliere rinunciatario.

L’atto protocollato