Vaccini, da domani scatta l’obbligo di prenotazione per i cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud

Dal 14 gennaio nuove regole in merito alla somministrazione dei vaccini nei Comuni afferenti all’Asl Napoli 3 Sud. Ritorna la prenotazione obbligatoria per far fronte al caos delle ultime settimane nei centri vaccinali.

Asl in affanno, boom di contagi, richieste di tamponi, lunghe file negli hub vaccinali: insomma, la battaglia contro il covid, iniziata ormai due anni fa, è tutt’altro che chiusa, ma la campagna vaccinale non si ferma. A partire da domani, 14 gennaio, l’Asl Napoli 3 Sud rende noto che non sarà più possibile somministrare i vaccini ai cittadini privi di prenotazione.

Una misura indispensabile per far fronte alle lunghe file e ai fin troppi assembramenti delle ultime settimane. «Con la crescita dei contagi e l’introduzione dell’obbligatorietà della vaccinazione per gli ultracinquantenni – si legge in una nota dell’azienda sanitaria – unite all’eccezionale affluenza ai punti vaccinali che non consente un’ordinata e programmata fruizione della somministrazione, con conseguente disagio per i cittadini e per il personale sanitario, entra in vigore un nuovo modello organizzativo di accesso alla vaccinazione».

Dunque, quali sono le nuove regole?

1° dose: adulti e bambini di età superiore ai 12 anni che devono iniziare il ciclo vaccinale con la prima dose potranno collegarsi alla piattaforma regionale adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino con successiva convocazione, o ancora al link opendayvaccini.soresa.it che consente al cittadino di scegliere la sede del punto vaccinale, oltre che il giorno della somministrazione. L’ora, invece, sarà comunicata in fase di prenotazione.

2° dose: per i cittadini di tutte le fasce di età che devono effettuare la seconda dose, invece, la prenotazione è rilasciata all’atto della somministrazione della prima dose.

3° dose: adulti e bambini di età superiore ai 12 anni che devono ricevere la terza dose dovranno prenotarsi al link opendayvaccini.soresa.it. Anche in questo caso potranno scegliere sede dell’hub vaccinale e giorno della somministrazione, mentre l’ora sarà comunicata in automatico dal sistema.

Per la vaccinazione a domicilio è necessario inviare una mail a centromobilevaccinale@aslnapoli3sud.it.

I genitori dei bambini appartenenti alla fascia d’età 5-11 anni potranno prenotare la vaccinazione rivolgendosi a pediatri o medici di medicina generale, o ancora tramite registrazione alla piattaforma regionale delle adesioni, collegandosi al link adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. In alternativa, sono stati attivati anche open day ad accesso libero organizzati nelle scuole.