Il comitato tecnico scientifico prende nuove decisioni in merito al vaccino AstraZeneca, dopo le polemiche sulla morte della giovane Camilla.

Il vaccino AstraZeneca è fortemente raccomandato solo per gli over 60 mentre chi ha meno di 60 anni e ha già fatto una dose con il suddetto vaccino, farà la seconda con Pfizer o Moderna. Questo non è altro che la risposta del Cts in un rapporto di dialogo stretto con la commissione tecnica scientifica dell’agenzia italiana del farmaco (AIFA) e con tutte le altre istituzioni sanitarie. “Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni”, ha affermato il ministro Speranza.

Nel frattempo Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì, ha fatto il punto della situazione sui contagi Covid in Campania e inoltre, ha annunciato lo stop degli open day vaccinali con AstraZeneca. Non sono mancate le polemiche in merito alla gestione del piano anticovid19: “Siamo gli unici al mondo che hanno una gestione non affidata al ministero della Salute, ma ad un commissariato di governo. È un modello improduttivo”.

Ora non rimane che una grande platea di over 60 da tranquillizzare e convincere nel fare il vaccino AstraZeneca…

