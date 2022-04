“Un monumento alla Resistenza per accogliere Mattarella”: la proposta di Piatto

ACERRA – “La visita del presidente Mattarella deve essere l’occasione per dedicare un monumento alla Resistenza acerrana al corso della Resistenza, ad imperitura memoria per questa e per le future generazioni.”

E’ questa la richiesta rilanciata dal presidente del consiglio comunale Andrea Piatto in occasione della visita ad Acerra del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato si recherà nella città medaglia d’oro al valore civile dal 1999 lunedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.

“Sarà una giornata storica per la nostra comunità sia per l’arrivo del presidente della Repubblica che per il messaggio connesso ai valori della Resistenza. Sarebbe giusto renderla indelebile con un’opera degna del ricordo di quel sacrificio”.