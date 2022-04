In casa ha 7mila euro in contanti ma prende il Reddito: carabinieri trovano cocaina

Torre del Greco: Operazione a largo raggio dei Carabinieri, 43enne in manette

Blitz anti-droga a Torre del Greco dove i carabinieri della locale sezione operativa hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Patrizio Loffredo (Nato a Torre Del Greco il 22 Novembre 1978), 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante le operazioni a largo raggio disposte dalla locale compagnia, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Rinvenuti e sequestrati 31 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma contante, ritenuta provento del reato, di 7.350 euro.

L’arrestato, tra l’altro percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo segnalato all’Inps, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.